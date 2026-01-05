白撞WhatsApp「投资专家」设内幕消息骗局 八旬翁惨失近$700万棺材本

近日一名年逾八旬、拥有多年股票投资经验的长者误堕「投资专家」骗局。骗徒设局半年，先透过WhatsApp接近事主，先以投资讨论建立信任，再假称有「内幕消息」诱使其斥资逾400万元买入指定股票。该股一日内暴跌逾八成，事主急沽仍损失超过300万元。其后骗徒再以「协助追回损失」为由，诱骗事主转账逾300万元「保证金」至多个个人户口，最终失联，事主共损失近700万港元。警方指过去一周已接获逾百宗投资诈骗举报，损失总额超过7000万元，呼吁市民提高警惕。

一名八十多岁长者于半年前收到陌生WhatsApp讯息，骗徒自称「投资专家 」，吸引受害人一直讨论投资心得。至近日，该「投资专家」讹称有内幕消息，指一只香港股票即将大幅上涨，诱骗受害人即时买入。受害人虽然有多年股票经验，然而他仍不虞有诈，在自己的证券平台帐户，买入等值逾400万元的股份。不料该股在一天内股价直插逾八成。虽然受害人随即卖出，但他仍损失逾300万港元。

警方在防骗专页「守网者」提醒市民，切勿理会来历不明的白撞讯息。

其后，受害人向骗徒求助，骗徒讹称可协助追回损失，建议转购另一只「基金」，但须先缴付「保证金」。受害人未有起疑，按指示向骗徒提供的多个个人银行户口转账逾300万元。直至事主耗尽投资户口全部存款，骗徒失去联络，才惊觉受骗。受害人共损失近700万港元。

过去一周，警方共接获逾100宗投资骗案，总损失金额逾7000万港元。警方在防骗专页「守网者」提醒市民，切勿理会来历不明的白撞讯息；切勿轻信网上「高回报」投资广告；切勿胡乱转账至不明个人银行户口；使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」评估诈骗风险。