威院地盘工伤 31岁男工重创浴血命危 疑升降台移动致头部夹困横梁

突发
更新时间：20:49 2026-01-05 HKT
发布时间：17:05 2026-01-05 HKT

沙田威尔斯医院重建地盘，今日（1月5日）下午2时许，低层一名31岁姓黄男工人怀疑被机器所伤，头部浴血。救护员接报赶至时，伤者意识模糊，随即被送往医院救治，情况危殆。

据悉，事发时两名工人在升降台工作期间，升降台移动导致事主撞到石屎横梁，头部夹在横梁及升降台之间受伤，工友则及时蹲下则避开。目前警方仍在调查意外。

威院回复查询时表示，今日下午约2时半，该院接获威院重建工程承建商的通知，一名受雇于分判商的工人在工作期间发生意外，头部受伤，工人随即被送往医院急症室接受治疗，现时情况危殆。

医院管理局在接报后，随即派员到达现场了解情况，劳工处与警方亦到场共同了解情况。该院非常关注事件，已向工程总承建商了解及跟进情况，要求总承建商彻查事件成因及提交报告，并加强有效安全措施，避免再发生类似意外。

该院已向医管局总办事处报告事件，会全力配合劳工处及相关政府部门的调查工作。院方向涉事工人及其家属致以慰问，会为其提供适切协助。 

