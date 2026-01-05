油麻地除夕夺命车祸｜女死者丈夫曾工伤不良于行 靠儿子独力支撑家庭 食环署为家属提供协助

除夕夜（12月31日）油麻地发生夺命车祸，57岁食环署清洁女工李海英在运送垃圾途中，被一辆重型货车撞毙。今日（1月5日）早上，死者家属由工业伤亡权益会人员陪同，到葵涌公众殓房认领遗体。女死者遗下丈夫和一名儿子，惟丈夫因曾经工伤导致不良于行，无法工作，现时由儿子独力承担后事及家庭经济开支。食环署回复查询时表示，该署员工关系及福利小组已联络家属，向其讲解因公殉职的公务员可获得的福利。

女死者生前是食环署二级工人，在食环署服务超过9年，隶属油尖区环境衞生办事处，主要负责街道清洁工作。工权会表示，该会早前已向女死者的家属提供紧急支援，亦陪同家人到现场招魂，将继续跟进和协助。该会又称，李妇生前与丈夫感情十分要好，惜天人两隔，丈夫大受打击。丈夫曾遭遇严重工伤意外，严重影响腿部活动能力，不良于行，无法工作，现由儿子独力承担后事及家庭经济开支。

食环署表示，为因公殉职的二级工人李海英女士的家属提供了以下支援，包括李海英生前服务的油尖区环境衞生办事处的总监及李海英的上司，在事故发生后随即前往医院，向家属表达深切的慰问，并承诺署方会提供一切所需的协助。食环署署长在上周五（1月2日）亦签发致家属的慰问信。

食环署续指，该署员工关系及福利小组在2026年1月2日亦联络了家属，向其讲解因公殉职的公务员可获得的福利，包括死亡恩恤金、公务员强积金供款的累算权益、未放取的例假的薪金和超时工作补偿、殓葬补助金，以及按《雇员补偿条例》规定的法定补偿金等。

事发于上月31日晚上7时许，女事主在广东道一带进行街道清洁工作，其间她运送垃圾至窝打老道与渡船街交界，却遭一辆货车撞倒，经送院后终告不治。事后65岁姓杨货车男司机涉嫌危险驾驶导致他人死亡，被警方拘捕。

