油麻地除夕夺命车祸｜女死者丈夫曾工伤不良于行 靠儿子独力支撑家庭

突发
更新时间：12:31 2026-01-05 HKT
发布时间：12:31 2026-01-05 HKT

除夕夜（31日）油麻地发生夺命车祸，57岁食环署清洁女工李海英在运送垃圾途中，被一辆重型货车撞毙。今日（5日）早上，死者家属由工业伤亡权益会人员陪同，到葵涌公众殓房认领遗体。女死者遗下丈夫和一名儿子，惟丈夫因曾经工伤导致不良于行，无法工作，现时由儿子独力承担后事及家庭经济开支。

相关新闻 : 油麻地除夕夺命车祸 清洁女工挨重型货车撞毙 现场遗手推车手套

女死者生前是食环署二级工人，在食环署服务超过9年，隶属油尖区环境衞生办事处，主要负责街道清洁工作。工权会表示，该会早前已向女死者的家属提供紧急支援，亦陪同家人到现场招魂，将继续跟进和协助。该会又称，李妇生前与丈夫感情十分要好，惜天人两隔，丈夫大受打击。丈夫曾遭遇严重工伤意外，严重影响腿部活动能力，不良于行，无法工作，现由儿子独力承担后事及家庭经济开支。

事发于上月31日晚上7时许，女事主在广东道一带进行街道清洁工作，其间她运送垃圾至窝打老道与渡船街交界，却遭一辆货车撞倒，经送院后终告不治。事后65岁姓杨货车男司机涉嫌危险驾驶导致他人死亡，被警方拘捕。

