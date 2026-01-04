尖沙咀躁男箍煲不遂 怒打前女友兼擸刀锤施袭 二人俱伤同被捕

尖沙咀一名躁男疑箍煲不遂，出言恐吓前女友，之后更向女方拳打脚踢，甚至用锤仔扑伤对方嘴巴。警方接报到场调查，发现二人均告受伤，遂将他们拘捕。

今日（4日）下午2时许，警方接获报案，指尖沙咀漆咸道南87至105号百利商业中心一单位传出呼救声，人员到场调查，发现一对男女因感情问题发生争执，其间31岁姓庄男子疑曾言语恐吓30岁姓卢女事主，又以一把长约35厘米的刀指吓，再以手脚及锤仔袭击对方，而女方亦以手还击并咬伤对方。

警方以涉嫌「袭击致造成身体伤害」（AOABH）、刑事恐吓及未能出示身分证拘捕31岁姓庄男子，至于30岁姓卢女事主则涉嫌普通袭击被捕。庄男报称头部受伤，而卢女亦指胸口、牙齿及手臂痛，双双由救护车送往伊利沙伯医院治理，案件交由油尖警区刑事调查队第二队跟进。

据了解，两男女为前度情侣关系，早前已分手，今日庄男要求复合，惟「箍煲」不遂对卢女拳打脚踢及言语恐吓，声称「若果不复合，就会劈死佢」。庄男见卢女坚拒复合，一时情绪激动持利刀指吓，甚至用锤仔扑伤卢女嘴巴，导致她流牙血，而卢女亦不甘示弱用口咬伤庄男的头部。



