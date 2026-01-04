Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石硖尾邨夺命火｜起火楼层天花墙身严重熏黑 人员检查电力装置

突发
更新时间：19:15 2026-01-04 HKT
发布时间：19:15 2026-01-04 HKT

石硖尾邨今日（4日）发生火警，酿成1死8伤，消防指起火单位杂物较多，会循电力故障方向调查火警原因。警方下午将起火楼层解封，多名居民返回寓所打点。现场所见，起火楼层的走廊天花及墙身严重熏黑，地上满布积水，另有工作人员在电表房检查电力装置。

相关新闻 : 石硖尾邨夺命火︱消防证大厦喉辘正常运作 起火单位杂物多 循电力故障调查

事件发生于早上8时01分，美如楼一单位起火冒出大量浓烟，当局接获多个报案，有居民需要协助疏散。消防员到场，出动一条喉及一队烟帽队灌救，其后至早上8时54分将火救熄。搜救人员在起火单位发现一具男性尸体，另外8人吸入浓烟或受伤，由救护车送往明爱医院及广华医院救治；超过270名居民疏散到楼下暂避。

相关新闻：石硖尾邨夺命火︱走火警居民：啲烟由防烟门冲出嚟 感激2青年助抬轮椅母落楼

消防其后交代火警时表示，涉事大厦持有有效的大厦消防装置周年检查证书，火警发生后，快速应变专队测试大厦消防装置及设备，没有发现不妥当地方，又指火场走廊发现浓烟密布，而涉事单位烧毁程度较严重，杂物比较多，会循电力故障方向调查火警原因。

