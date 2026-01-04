Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜消防发特刊悼念殉职何伟豪 杨恩健：伟豪点亮的精神火炬，将引领我们砥砺前行

突发
更新时间：18:24 2026-01-04 HKT
发布时间：18:24 2026-01-04 HKT

宏福苑五级大火酿成至少161人死亡惨剧，消防处近日发布特刊，缅怀火警中殉职消防员何伟豪。当中，特刊封面写有「蹈火忘生昭气节，丹心垂范励同俦」，内文赞扬何伟豪在市民遭遇危难时，不畏艰险挺身而出，其英勇无畏会让全港市民永远怀念；而何伟豪的尽忠职守、忠肝义胆和无私精神，亦会让消防处的每一位同袍铭记于心。

女友Kiki：能够成为伟豪嘅未婚妻，系我一生嘅光荣

特刊内亦刊登了消防处处长杨恩健、何伟豪未婚妻Kiki、何伟豪胞兄胞弟以及一众同袍的悼念留言，当中杨恩健赞扬何伟豪舍己为民彰显高尚情操，形容他是「宝贵生命践行消防使命；以光辉事迹树立英勇典范」，又强调「 伟豪点亮的精神火炬，将引领我们砥砺前行」。

至于未婚妻Kiki则忆述当初何伟豪投身消防初心：「十年前我问你：『点解你想做消防员？』你坚定地答我：『因为我想直接帮到市民。』」她又感言：「能够成为伟豪嘅未婚妻，系我一生嘅光荣。你唔只系我嘅骄傲，亦系全香港人嘅骄傲。愿大家永远记得伟豪无私嘅奉献，记得佢带畀世界嘅温暖与力量。」

特刊中提到，何伟豪生于1987年，在2009年加入政府，最初在香港警务处任职警员，2016年获消防处聘任为消防员，便一直于沙田消防局驻守。于消防处服务逾9年期间，何伟豪曾多次参与灭火及救援行动，2019年亦积极参与疫情防控工作，并勇于承担各项特别职务，因而分别于2020年12月获政务司司长颁发感谢状，及于2023年12月获颁发高级指挥官嘉许状。

2025年11月26日，何伟豪奉召前往大埔宏福苑执行灭火救援行动，其间身受重伤，不幸殉职，终年37岁，遗下双亲、兄长、弟弟及未婚妻。何伟豪离世，消防处损折英才，香港社会痛失栋梁。消防处强调：「何伟豪奋勇无畏、舍己为人的专业精神足为典范，将永志香港市民心中。」为表扬其向火逆行的无私奉献精神，消防处已向何伟豪追授消防队目荣誉职衔，并为他举行最高荣誉丧礼，何伟豪遗体长眠浩园。 

