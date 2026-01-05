辅警系列｜一家四口总动员 薪火相传贡献社会 爸爸：辅警令我有一个完整的家庭

香港辅助警察队当中，有4名成员来自一家四口，原来爸爸加入辅警队后，执勤期间与一位女辅警认识并结为连理，婚后诞下一子一女。 两兄妹多年来见证著父母利用公余时间服务市民，深深被这份热诚感染，所以两人入读大学后，纷纷投身辅警队伍，希望延续这份精神。 对于周氏全家总动员 加入 辅警贡献社会，「辅警爸爸」周永雄表示动容：「辅警令我有一个完整的家庭，希望子女能够进一步发挥个人所长，继续以辅警甚至正规警察的身份服务社会。」

辅警警长周永雄Kevin及高级辅警警员张婉仪Fiona于执行警务工作时结识，谱出一段因辅警而结合的姻缘，婚后更将多年来公余时间服务社会的热诚传递给子女，现时就读大学的长子周沛锐和女儿周栩芊先后跟随父母步伐加入辅警队，一家四口成为罕见的「辅警家庭」。

周永雄(右一)与张婉仪(左二)因辅警结缘，婚后将服务社会的热诚传给子女周沛锐(左一)和周栩芊(右二)，两人先后加入辅警，一家四口成为罕见的「辅警家庭」。

周永雄于1994年加入辅警，现驻守天水围分区军装巡逻小队，正职为警务处的文书主任。他表示，因工作与警察相关，当年跟随同事加入辅警，发现自己能胜任这份充满挑战的工作，更从中得到成就感，转眼间已经服务辅警队超过31年。

母亲张婉仪1999年加入辅警，目前驻守元朗分区军装巡逻小队。她忆述，小时候在街市与母亲失散，幸得一位女警耐心安慰并帮忙寻找，当中的温暖至今难忘，因此长大后加入辅警，「警察的工作很有意义，能在人们陷于无助时提供帮助。从事辅警多年，令自己扩阔视野，学会避免纷争，亦对生老病死有更深刻的体会，更懂得珍惜彼此。」

拥有多年长笛演奏经验的周沛锐，于2024年加入辅警乐队。

在前线工作多年的周永雄曾处理不少难忘的案件。他忆述，某日巡逻期间遇上孕妇临盆，情绪极其激动，但他没有相关医疗知识，而且是男性，唯有借出双手，让对方紧握减轻痛楚，即使被抓至瘀青亦无退缩，同时极力安慰其情绪，最终成功等到救护员到场接手，令他深信一些看似简单的帮助，对无助的市民往往意义非凡，「不过，成为辅警最大的收获，肯定是认识了太太，组织了一个美满的家庭。」

这对辅警夫妻不时向子女分享执勤期间所见所闻，并以警队价值观教育他们，故此儿子周沛锐Austin和妹妹周栩芊Alison自小便对警务工作产生憧憬，成年后决意跟随父母步伐，先后于2024年及2025年加入辅警队伍贡献社会，现时分别驻守辅警乐队及尖沙咀分区军装巡逻小队。

加入辅警队仅数个月的周栩芊，现时驻守尖沙咀分区，不时协助解答旅客的查询。

Austin和Alison坦言，儿时父母牺牲休息时间服务社会，当时虽然渴望他们多点陪伴，但理解他们的工作，长大后认为这个举动相当伟大。两人目前仍在大学就读，计划未来成为正规警务人员，其中哥哥打算毕业后便投考督察，妹妹则希望透过辅警累积经验提升领导能力，为将来加入警队做好准备。

一家四口虽然未曾在同一岗位合作，不过在早前辅警周年训练中，父母参与训练、哥哥进行乐队表演、妹妹接受入职培训，一家人间接「同框」，他们均感到别具意义。周永雄笑说，当看见子女一同穿上辅警制服，尤为感动，因为他们既是家人，也是「战友」，家庭交流亦因共呜感而增加。

周永雄将于两年后退休，他对加入辅警并成家立室表示感恩，希望子女将来能够进一步发挥个人所长，继续以辅警甚至正规警察的身份帮助市民、维持治安。

记者 麦键泷

