警破元朗村屋制毒工场检逾$700万毒品 3男女被捕包括35岁歌手

突发
更新时间：17:13 2026-01-04 HKT
发布时间：17:13 2026-01-04 HKT

警方于昨日（3日）进行反毒品行动，突击搜查一个位于元朗的村屋单位，并以「制造危险药物」、「贩运危险药物」、及「串谋贩运危险药物」罪拘捕3名男女，检获逾700万元毒品及制毒工具。警方指其中一名被捕人为35岁姓罗歌手，相信有人欠债疑挺而走险，受贩毒集团以金钱利诱，以获得数万至十多万元作酬劳。

东九龙总区刑事总部高级督察周嘉润今日（4日）在记者会上表示，有贩毒集团以「揾快钱」作招徕，招揽年轻人做「死士」进行贩毒，利用日常运输工具如的士及货车作掩饰，运送毒品，又以村屋单位作制毒中心及毒品储存仓。警方分析可疑车辆的型号及车牌，成功锁定集团的主脑及骨干成员的身份，并于昨日于元朗进行反毒品行动，突击搜查一个位于元朗的村屋单位。

相关新闻 : 警冚元朗制毒工场｜被捕男歌手「狗毛」曾参与《造星I》 唱歌弹结他功力被大赞

探员于村屋单位内以涉嫌「制造危险药物」、「贩运危险药物」、及「串谋贩运危险药物」罪拘捕2名本地男子及1名内地女子，并检获7.9公斤可卡因、1.2公斤冰毒、741克霹雳可卡因、598克氯胺酮及259粒依托咪酯烟弹，市值约港币774万元。

疑欠债挺而走险犯案 「上线」遥距教授制毒

警方指该制毒中心及毒品储存仓运作大约一个月，而被捕的男女介乎21至35岁，分别报称学生、歌手及无业，主要负责制毒、包装及运送予本地折家，相信有人欠债疑挺而走险，受贩毒集团以金钱利诱，以获得数万至十多万元作酬劳。消息指，其中一名被捕人利用加密软件认识「上线」，对方透过遥距方式教授制毒的知识，之后又指示他们到某地方取货，故一直未与对方见面。

被捕男女现正被扣留调查，稍后会暂控「贩运」、「制造」及「串谋贩运危险药物」的罪名，将于明日（1月5日）于观塘裁判法院提堂。

