多部门伙菲律宾驻港人员遮打道联合宣传 提升守法意识 共建和谐有序社区

突发
更新时间：17:09 2026-01-04 HKT
发布时间：17:09 2026-01-04 HKT

香港警务处、食物环境衞生署、入境事务处及中西区关爱队，联同菲律宾驻香港总领事馆移民工人办公室，于今日（1月4日）在中环遮打道一带联合宣传，旨在提升市民及旅客的守法意识，防止非法聚赌、无牌摆卖及违反入境规定等行为，共建和谐有序的社区。

行动期间，各部门人员及关爱队成员向市民派发宣传单张，讲解相关法例及违规后果。警务处人员指出，在公众地方非法赌博属严重违法行为，一经定罪，最高可被判罚款一万港元及监禁三个月，呼吁市民切勿参与街头赌博。

食物环境衞生署人员亦向在场人士加强宣传，提醒市民不应光顾无牌小贩及切勿从事非法贩卖活动，并会持续于区内执法，以遏止非法贩卖及保持环境衞生。根据相关法例，无牌贩卖最高可处罚款1万元及监禁六个月；如无牌贩卖活动同时引致阻塞通道，另可处罚款2.5万元或监禁3个月。

入境事务处人员亦提醒在场人士，须遵守对他有效的逗留条件。例如，旅客在未获入境处处长批准前，无论受薪与否，均不得在港从事任何雇佣工作;而外籍家庭佣工则不可执行雇佣合约所列职务以外的其他工作。任何人违反对他有效的逗留条件，即属犯罪。违例者会遭检控，一经定罪，最高刑罚为罚款五万元及监禁两年。

各部门表示，将持续透过跨部门合作、公众教育及情报主导的执法行动，加强预防及打击违法行为。维护社会秩序有赖市民共同参与，呼吁大众自律守法，积极配合执法工作，携手营造安全、整洁、守法的社区环境。

