中年贼向长者扮水务署职员查水喉 圣诞连环入屋偷财物 警查天眼拘人

警方于圣诞节前后（12月25至29日）接获三宗报案，指有人在深水埗唐楼、长沙湾丽阁邨及屯门安定邨的单位外，讹称为水务署职员或水喉工，向长者住户声称检查水喉，借机入屋盗去财物。警方经深入调查及翻查大量闭路电视片段后，迅速锁定疑犯身份，并于昨天（1月3日）以「入屋犯法」罪，拘捕一名年约50岁本地男子，行动中亦起回部份失物。

深水埗警区刑事调查队督察麦𬇙枬表示，3宗案件手法高度相似，受害人均为70岁以上长者。贼人讹称为水务署职员，专门针对欠缺闭路电视、铁闸及保安的「三无」唐楼，或是透过走廊气窗查看屋内情况的公共屋邨。贼人向长者声称要入屋检查水管，先是扮作检查，再趁住户不以为意，偷走当眼位置财物后即离开，整个过程只有一至两分钟，3名受害人共损失约2万元。贼人犯案时仅穿著便服，未有带同背囊或手袋，也没有出示任何工作证明。

深水埗刑事调查队第10队联同深水埗分区特遣队经深入调查，包括分析「锐眼计划」下大量闭路电视片段，确认3宗案件均为同一贼人独自所为。至昨日中午以「入屋犯法」罪，拘捕并扣查一名50岁姓陈本地涉案男子。据悉男子无业，居无定所，有犯罪纪录。行动中警方亦起回三宗案件的部分失物，包括衣物、现金、八达通卡及银包等。

警方呼吁市民尤其是长者，应提高警觉，给陌生人入屋前，必须检查对方证件及核实身份；若陌生人自称为政府部门人员，应向相关部门确认身份；市民亦避免将贵重物品放置于当眼位置，令贼人有机可乘；另外市民假期外游前记得锁好门窗，并加强家居防盗措施。

深水埗警区刑事调查队督察麦𬇙枬。