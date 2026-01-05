香港首办国际刑警组织周年大会 周一鸣：凸显香港「超级联系人」角色

香港将于今年首度举办国际刑警组织周年大会，预计将吸引来自196个成员国超过1000名警队高层及部长级官员出席，届时会讨论如何携手打击跨国罪案及加强国际协作。警务处处长周一鸣接受《星岛》等多间传媒访问时表示，这是中国第3次成功申办国际刑警组织周年大会，并由香港特区负责主办，反映国家对香港的信任与支持，更凸显香港作为「超级联系人」的角色；警队会继续秉承「Asia's Finest」(亚洲最佳)的金漆招牌，并借助过往的经验，串联及深化不同地方于警务工作上的合作，透过周年大会向世界说好国家故事、香港故事和香港警队故事。

警务处处长周一鸣表示，今年在香港举办的国际刑警组织周年大会，预计有过千名来自196个成员国的要员参与，相关的筹备工作已开展一年半，进展正面，活动获行政长官高度重视，并成立了三层架构，包括由政务司司长带领的督导委员会、保安局局长负责的跨部门工作小组，以及由警务处处长统筹内部的工作小组及相关会议，安排上吸收并运用了近年成功在港进行的大型活动，如承办全国运动会等经验，亦借鉴了派员观摩巴黎奥运等大型国际活动的成果，确保活动的协调顺畅。

周一鸣早前率领香港代表团，随同国家代表团出席于摩洛哥马拉喀什举行的第93届国际刑警组织周年大会，会议期间，他与多个国家包括澳洲、柬埔寨、德国、印尼、爱尔兰、韩国、马来西亚、马尔代夫、塞尔维亚、新加坡、西班牙、瑞士、泰国、英国及越南的执法机构代表进行会面，商讨合作打击跨境罪行和人员培训交流。

周一鸣指出，过去曾参与数次国际刑警组织周年大会，见证不同地方筹办成功，却未曾想过有一天会落户香港，而今次国家成功申办后交由香港主办，对此感到无限光荣，团队正全力以赴，务求让宾客感受到香港的活力与专业，并亲身体验「一国两制」的成功，真正做到宾至如归，「我们有决心让与会者由来港那一刻开始，直到离开香港，能够体验一个难忘且开心的活动。」

国际刑警组织涵盖全球196个成员国，促进应对跨境犯罪威胁的国际警务合作，中国是成员国之一，香港警队则以国家辖下支局的身份积极参与。周一鸣指出，香港警队在国际刑警组织中一直扮演活跃角色，例如派驻人员到法国里昂总部和新加坡办事处，协助金融犯罪及科技罪案的工作，亦全力支持不同类型的国际会议，同时致力在不同领域为国际刑警作出贡献，深信能延续此精神，以「超级联系人」的角色协助国家成功举办今年的国际刑警组织周年大会，「『Asia's Finest』这个称号并非自吹自擂。根据我自身的经验，我可以负责任地说，香港警队的效率、能力、决心等，在国际上必定处于一个很高的水平，我们亦会继续保持这优势。」

周一鸣举例，香港警队是反诈骗跨境合作平台「FRONTIER+」的一员，与新加入的南非、杜拜、汶莱共13个国家及地区成员，就打击跨境的诈骗罪行共同协作，阻截骗款流动，去年警方与6个「FRONTIER+」成员进行联合行动，成功冻结了2000万美元资金，可见香港警队的活跃和能力，接下来会继续发挥「超级联系人」的角色，并借助过往的经验，串联和深化不同国家和地区的合作，包括锐意与东盟及「一带一路」等国家深化沟通与合作模式。

他强调，科技演变令近10年的罪案趋势产生变化，诸如诈骗等罪行不再局限于本土，只需一个按钮已经可以令诈骗讯息及骗款四散，因此警务工作的国际层面协作日益重要，「任何地方执法机关面对的犯罪问题都变得国际化，单靠一地之力并不能解决问题。国际刑警组织正是一个令不同地方串联的平台，针对问题互相分享能力与成功经验，未来趋势必然朝向这大方向，相信可透过紧密合作，令国际协作更加顺畅高效，有助共同打击跨境犯罪团伙。」

记者 麦键泷