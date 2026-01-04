Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石硖尾邨夺命火︱消防证大厦喉辘正常运作 起火单位杂物多 循电力故障调查

更新时间：13:17 2026-01-04 HKT
发布时间：13:17 2026-01-04 HKT

石硖尾邨发生夺命火警，今晨（4日）美如楼21楼一单位起火冒出浓烟，消防员到场将火救熄，但在屋内发现一具男性尸体，另外8人受伤需送院治理。消防处称，起火单位正循电力故障方向调查火警原因。

消防处联同警方于今日中午交代石硖尾邨火警。署理助理消防区长叶锦江表示，处方于早上8时01分接获报案，指石硖尾邨美如楼21楼一个单位发生火警。人员在接报后4分钟到达现场，共调派13架消防车、13架救护车，及出动91名消防及救护人员，动用1条喉及1队烟帽队进行灌救和搜救，至早上8时54分大致将火救熄。

火场面积约5米乘4米，人员共疏散22人，另有约250人自行疏散。消防员救出1名男子及7名女子，共8名伤者，全部进院治理；亦在事发单位发现一名男子明显死亡。至于火警原因仍有待调查，其中一个调查方向包括电力故障。

相关新闻：石硖尾邨夺命火︱走火警居民：啲烟由防烟门冲出嚟 感激2青年助抬轮椅母落楼

叶锦江续称，消防员到达火场走廊发现浓烟密布，而涉事单位烧毁程度较严重，杂物比较多，增加搜救难度。他指出，消防处就宏福苑火灾后，已调配内部人手成立快速应变专队，当火警发生，会即时出动协助前线人员检查大厦的消防装置及设备的效能及工作状态，如发现不妥当或其他消防安全违规情况，人员会即时采取执法行动。

针对今次发生火警的美如楼，叶锦江表示美如楼持有有效的大厦消防装置周年检查证书，火警发生后，快速应变专队测试大厦消防装置及设备，没有发现不妥当地方，包括事发楼层21楼。去年12月16日，房屋署为美如楼进行自愿警钟检查，发现各大厦警钟运作正常。

对于有街坊指美如楼消防门疑被打开，以及欲协助救火时楼层的消防喉辘「冇水出」，叶锦江指人员到场未有发现防烟门被打开，而涉事楼层消防喉辘亦正常运作，呼吁市民要学习使用喉辘，了解正确使用方法及位置。 

