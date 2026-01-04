珍惜生命｜小西湾佳翠苑女子服药自杀 丈夫揭发救一命
更新时间：08:15 2026-01-04 HKT
今日（4日）清晨5时51分，小西湾小西湾道16号佳翠苑一名53岁姓李妇人，被丈夫发现在单位内服用药物后晕倒，怀疑她企图自杀。救援员接报到场，发现李妇陷入昏迷，连忙将她送往东区尤德夫人那打素医院抢救。
警方在现场检获遗书及一些药物包装。据了解，事主患有情绪病。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
