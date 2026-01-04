Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜小西湾佳翠苑女子服药自杀 丈夫揭发救一命

突发
更新时间：08:15 2026-01-04 HKT
发布时间：08:15 2026-01-04 HKT

今日（4日）清晨5时51分，小西湾小西湾道16号佳翠苑一名53岁姓李妇人，被丈夫发现在单位内服用药物后晕倒，怀疑她企图自杀。救援员接报到场，发现李妇陷入昏迷，连忙将她送往东区尤德夫人那打素医院抢救。

警方在现场检获遗书及一些药物包装。据了解，事主患有情绪病。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美如楼有单位起火冒烟，火警中有居民由救护车送院。梁国峰摄
星岛头条LIVE｜跟进石硖尾邨火警最新消息
突发
3小时前
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
15小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
22小时前
元旦起个人存取款超5万毋须登记。 中新社
元旦起个人存取款超5万毋须登记
即时中国
2026-01-03 08:33 HKT
据报马杜罗抵达纽约 赤脚戴头套落机 被押往布鲁克林拘留中心。
空袭委内瑞拉｜马杜罗著拖鞋押抵纽约基地 落机竖拇指示威
即时国际
34分钟前
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
影视圈
21小时前
女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸
女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸
影视圈
19小时前
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
饮食
2026-01-03 11:00 HKT
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙 一细节证双方关系破冰 曾传经济拮据领免费食物
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
影视圈
3小时前