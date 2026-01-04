石硖尾邨夺命火︱走火警居民：啲烟由防烟门冲出嚟 揭街坊救火消防喉「冇水出」

今晨（4日）石硖尾邨美如楼一单位发生火警，消防员到场出动一条喉及一队烟帽队将火救熄，但在屋内发现一具男性尸体，另外5名居民需要送院治理。起火单位位于21楼，有居民讲述走火警经过，直指他看到有住户协助救火时，楼层的消防喉并无水出，「啲烟由防烟门冲出嚟」，幸最后他与行动不便需要坐轮椅的母亲在街坊协助下，安全疏散落楼。

相关新闻：石硖尾邨单位起火酿1死5伤 近200人疏散

居于美如楼起火单位楼上22楼楼层单位的邝先生，于今晨听到大厦火警钟声响起，最初以为是大厦测试不以为意，惟家佣晾衫时见窗外有烟，他才知道确实发生火警。他连忙跑往楼下查看，赫见「啲烟由防烟门冲出嚟」，亦看到有2名年轻人在协助救火，但当时「消防喉冇水出」。由于浓烟满布，他也没有查看起火单位情况，只知涉事单位日常堆积很多纸皮等杂物，他连忙返回楼上，带同坐轮椅的母亲走火警。

邝先生很感激该2名协助救火的年轻人，也协助他和母亲逃生，「帮手抬轮椅落楼下」。他坦言当时自己心情非常紧张，直到离开21楼以下，才稍为放松心情，幸最后他和母亲均安然无恙。

另一名居民陈先生表示，火警发生时他见单位外有烟，亦嗅到有浓烟味，于是自己急忙收拾身份证，并带备手机、毛巾和锁匙等逃生三宝离开单位。他指经过大埔宏福苑大火后，对发生火警会特别警惕，心情亦会较为紧张。最后他亦和其他长者街坊一同落楼，疏散暂避。