石硖尾邨夺命火︱走火警居民：啲烟由防烟门冲出嚟 感激2青年助抬轮椅母落楼

突发
更新时间：11:13 2026-01-04 HKT
发布时间：10:04 2026-01-04 HKT

今晨（4日）石硖尾邨美如楼一单位发生火警，消防员到场出动一条喉及一队烟帽队将火救熄，但在屋内发现一具男性尸体，另外8名居民需要送院治理。起火单位位于21楼，有居民讲述走火警经过，直指他看到有住户协助救火时，楼层的消防喉并无水出，「啲烟由防烟门冲出嚟」，幸最后他与行动不便需要坐轮椅的母亲在街坊协助下，安全疏散落楼。

相关新闻：石硖尾邨单位起火酿1死5伤 近200人疏散

居于美如楼起火单位楼上、22楼楼层单位的邝先生，于今晨听到大厦火警钟声响起，最初以为是大厦测试火警钟不以为意，惟家佣晾衫时见窗外有烟，他才知道确实发生火警。他连忙跑往楼下查看，赫见「啲烟由防烟门冲出嚟」，亦看到有2名年轻人在协助救火，但当时「消防喉冇水出」。由于浓烟满布，他也没有查看起火单位情况，只知涉事单位日常堆积很多纸皮等杂物，他连忙返回楼上，带同坐轮椅的母亲走火警。

邝先生很感激该2名协助救火的年轻人，也协助他和母亲逃生，「帮手抬轮椅落楼下」。他坦言当时自己心情非常紧张，直到离开21楼以下，才稍为放松心情，幸最后他和母亲均安然无恙。

21楼住户周先生表示，事发时他仍在睡觉，当他知道发生火警后，连忙通知楼下保安员并报警。其后屋内已浓烟密布，情况更是「伸手不见五指」，幸消防员赶到协助他逃生，「乜都无攞，净系个人落咗嚟」。他不讳言大厦楼层有很多消防隐患，不少街坊屡劝不改，日常会「开晒啲防烟门，楔死晒喺度，为方便挂啲衫去晾；又摆晒纸皮喺走廊度」。

另一名26楼住户黄小姐，则带同2只爱猫走火警。她指火警发生时自己亦正睡觉，却被火警钟吵醒，开门查看即见有烟，于是立即「捉猫、攞毛巾，就走喇」。她指最初打算留在屋内，「无谂过有一日（自己）要走火警」，但想到大埔宏福苑大火情况，最后还是决定离开单位。

而居民陈先生表示，火警发生时他见单位外有烟，亦嗅到有浓烟味，于是自己急忙收拾身份证，并带备手机、毛巾和锁匙等「逃生三宝」离开单位。他指经过大埔宏福苑大火后，对发生火警特别警惕，心情亦会较为紧张。最后他亦和其他长者街坊一同落楼，疏散暂避。

