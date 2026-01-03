海洋公园狂野龙卷风故障 15乘客半天吊近20分钟待救
海洋公园机动游戏「狂野龙卷风」今日（3日）发生故障，15人被困半空近20分钟。海洋公园指机动游戏已暂停运作，以进行全面检修及测试。
事件发生于下午2时57分，警方接获报案，指海洋公园机动游戏「狂野龙卷风」发生故障，有15人被困半空，其后工作人员将所有人救回安全地方，事件中无人受伤。
根据海洋公园官网介绍，「狂野龙卷风」的风车式旋转巨型钢臂和疯狂的自转式座椅，能带给游客3种不同角度的4G重力极速旋转。根据公园规定，该游戏设有明确的身高限制：游客身高必须达到137公分，同时不得超过195公分。
海洋公园表示，「狂野龙卷风」于今日下午2时57分出现故障讯号，安全制动系统自行启动并暂停运作。工作人员随即重设系统让车身重返地面，15位受影响的乘客于3时16分全部离开设施，其间没有乘客受伤。「狂野龙卷风」现暂停运作，以进行全面检修及测试。
