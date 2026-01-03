私烟集团趁新年长假大量入货 海关葵涌工厦检$2700万货拘3内地男

海关税收罪案调查科人员昨日（1月2日）在葵涌一带进行反私烟行动，检获约580万支未完税香烟及128公斤制成烟草，市值约2700万元，应课税值约2000万元，共拘捕3名负责搬运私烟的内地男子。

海关税收罪案调查科税收调查第一组督察龚卓烽交代案情指，海关人员昨日下午突击搜查葵涌一个工业大厦单位，共检获约580万支未完税香烟及128公斤制成烟草，市值约2700万元，应课税值约2000万元。海关随即拘捕3名内地男子，年龄介乎26至35岁，均报称工人。他们已被落案控以一项「处理应课税品条例适用的货品」罪，将于下周一（1月5日）在西九龙裁判法院提堂。

海关指涉案的工厦单位为私烟集团的储存仓库，面积约1000呎，营运大约一个月，估计不法分子趁新年假期期间大量入货，而部份私烟牌子在本港市场并不常见，关员亦在工厦单位内发现大量纸箱和包装物料，相信有人将私烟重新包装，再偷运出口至烟税远高于香港的海外国家或地区，借着巨额税差牟取利润。

