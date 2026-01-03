Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片│屯门景峰花园男工被困冷气机顶险堕楼 警员消防合力救回屋内

突发
更新时间：14:19 2026-01-03 HKT
发布时间：14:19 2026-01-03 HKT

今日（3日）中午12时37分，屯门景峰花园第四座一名男子被困外墙。警方接报指，一名男工人被吊在外墙危险位置，该男工人有布条系着身躯，然而无法返回屋内。警方及消防接报赶至，合力将他拉回屋内，男工清醒被送往屯门医院治理。

 网上流传警员及消防员合力救人的影片。片段可见，男工人身体系着一条布条，布条另一边绑住窗框，惟整个人骑坐在冷气机顶上。

屋内至少有一名警员、一名南亚裔汉及两名名消防员，不断用力拉着男工，免他堕楼；但男工似软弱无力，最终各人出尽力，将男工拖起身，并合力将他拉回屋内。

其间围观的街坊指工人「好惊」、「佢可能脚软。」当男工人被成功救回屋内，无不发出「好嘢」喝采声。

 

