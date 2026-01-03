有片│旅巴司机不忿被撞 狂爆粗挥拳打载客的士司机 乘客吓到落车四散

今日有网民上载一段影片，片中有一部旅游巴泊在路边，旁边则有一部载客的士，影片开始时已见一名金发男不断对着坐在的士内的司机咆哮，「你撞到我呀，你撞到我架车呀！你撞到我知唔知?」其间金发男不时伸手挥拳袭击的士司机，的士司机间有还击，但鉴于车内空间有限，处于下方，而车上的三名乘客亦吓得落车离开。

片中金发男站在的士司机位旁，不断爆粗喝斥的士司机，「你撞到我呀，你（架车）有人喺度呀，你撞到我呀！」并伸手挥拳殴打的士司机，打到「啪啪声」，可见挥拳之狠，期间见金发男挥拳至少8拳，的士司机曾用手挡格，亦有还手，但一直处于下风。

的士上三位乘客，后座左边男乘客首先落车，而坐在司机位旁的前座男乘客，亦开门落车。此时，金发男走到旅游巴的右边，查看损毁程度，的士司机亦将车驶前，司机终于下车，惟片段就此结束，不知如何收科。

发片者形容事件「拳拳到肉」，而网片亦引来网民热议，「撞到人就用法律解决，打人分分被告返转头」、「报警 打人始终唔岩（啱）刑事」、「一个普通交通以（意）外，而家好啦，变刑事」、「郁手一定输」。