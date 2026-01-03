Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片│旅巴司机不忿被撞 狂爆粗挥拳打载客的士司机 乘客吓到落车四散

突发
更新时间：12:59 2026-01-03 HKT
发布时间：12:59 2026-01-03 HKT

今日有网民上载一段影片，片中有一部旅游巴泊在路边，旁边则有一部载客的士，影片开始时已见一名金发男不断对着坐在的士内的司机咆哮，「你撞到我呀，你撞到我架车呀！你撞到我知唔知?」其间金发男不时伸手挥拳袭击的士司机，的士司机间有还击，但鉴于车内空间有限，处于下方，而车上的三名乘客亦吓得落车离开。

片中金发男站在的士司机位旁，不断爆粗喝斥的士司机，「你撞到我呀，你（架车）有人喺度呀，你撞到我呀！」并伸手挥拳殴打的士司机，打到「啪啪声」，可见挥拳之狠，期间见金发男挥拳至少8拳，的士司机曾用手挡格，亦有还手，但一直处于下风。

的士上三位乘客，后座左边男乘客首先落车，而坐在司机位旁的前座男乘客，亦开门落车。此时，金发男走到旅游巴的右边，查看损毁程度，的士司机亦将车驶前，司机终于下车，惟片段就此结束，不知如何收科。

发片者形容事件「拳拳到肉」，而网片亦引来网民热议，「撞到人就用法律解决，打人分分被告返转头」、「报警 打人始终唔岩（啱）刑事」、「一个普通交通以（意）外，而家好啦，变刑事」、「郁手一定输」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
22小时前
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
4分钟前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
4小时前
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
投资理财
7小时前
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
01:06
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
突发
3小时前
六旬投资公司老板薄扶林水塘失踪4日 救援人员通宵搜索今晨寻回送院
突发
3小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」。
13:26
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」
影视圈
15小时前
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
影视圈
15小时前