10日内三宗涉藏违禁品 赴美港男藏伸缩棍涉违反《航空保安条例》被捕

机场警区昨日(2日)接获报案，指机场保安人员为出境行李作出安全检查期间，发现有一件前往美国的寄舱行李内藏有怀疑违禁物品，而该件寄舱行李属于一名打算前往美国的42岁本地男子。机场警区人员接报到场，经初步调查后，该名男子涉嫌违反《航空保安条例》被捕。调查显示，该名男子涉嫌于其寄舱行李内藏有一枝怀疑伸缩棍。他已获准保释候查。案件交由机场警区刑事调查队第五队跟进。这是自上月24日以来，10日内第三宗同类案件。



警方发现，有部分旅客因不同原因，会携带违禁物品，如伸缩棍或胡椒喷雾由香港出境到外地。然而，根据香港法例，携带违禁物品上机（不论寄舱或手提行李）均属违法，一经定罪，最高刑罚可判处监禁五年，切勿以身试法。