上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 女顾客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕

突发
更新时间：02:36 2026-01-03 HKT
发布时间：02:36 2026-01-03 HKT

上水发生惊心持刀对峙事件。今日（3日）凌晨时分，龙琛路一间牛杂店内，一名戴黑色口罩的女顾客疑因付款问题与店方争执，竟先后挥舞剪刀及利刀，更在群警包围下疯狂砍向警盾。警员最终合力将其制服，案件最初列作「发现疑似精神紊乱人士」处理，其后女子涉嫌袭警等3项罪名被捕。

根据网上流传的两段片段，现场为龙琛路33号地下一间牛杂店。首段影片显示，一名黑口罩女子情绪激动，手持长剪刀隔著玻璃窗指向多名警员。

另一段片段在牛杂店的大门位置，该女子已换上一把长利刀，现场有多名警员全副武装，穿上头盔、防刺背心及手持圆盾戒备，气氛紧张。警员不断劝喻女子放下利刀，惟女子充耳不闻，其后警员打开店门硬闯，女子见状举刀，且多次猛力砍向警员手中的盾牌。现场目击者见状惊呼连连，不断发出「哗、哗」声。

拦在正门的警员用盾牌全数挡住女子的刀砍，同一时间，至少两名警员不动声色从后门进入店舖，前后包抄，一拥而上，将女子按压在地上制服。

警方表示，于凌晨0时14分接获上址职员报案，指该名32岁（姓刘）女子在店内情绪激动，手持一把刀挥舞并以该刀指吓职员。

人员接报到场，刘女拒绝合作，手持一把长约三十厘米的菜刀挥舞。刘女其后被人员制服。经初步调查，相信刘女在上址与职员因琐事争执，其间刘女以菜刀毁坏上址一部手提电话。

刘女涉嫌管有攻击性武器、刑事毁坏及袭击警务人员被捕，现正被扣留调查。案件交由大埔警区刑事调查队第一队跟进。

刘女手部受伤，清醒被送往北区医院检查。

