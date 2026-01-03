Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上水牛杂店付款纠纷变持刀对峙 女顾客狂砍警盾被捕送院

突发
更新时间：02:36 2026-01-03 HKT
发布时间：02:36 2026-01-03 HKT

上水发生惊心持刀对峙事件。今日（3日）凌晨时分，龙琛路一间牛杂店内，一名戴黑色口罩的女顾客疑因付款问题与店方争执，竟先后挥舞剪刀及利刀，更在群警包围下疯狂砍向警盾。警员最终合力将其制服，案件列作「发现疑似精神紊乱人士」处理。

根据网上流传的两段片段，现场为龙琛路33号地下一间牛杂店。首段影片显示，一名黑口罩女子情绪激动，手持长剪刀隔著玻璃窗指向多名警员。

另一段片段在牛杂店的大门，该女子已换上一把长利刀，现场有多名警员全副武装，穿上头盔、防刺背心及手持圆盾戒备，气氛紧张。警员不断劝喻女子放下利刀，惟女子充耳不闻，其后警员打开店门硬闯，女子见状举刀，且多次猛力砍向警员手中的盾牌。现场目击者见状惊呼连连，不断发出「哗、哗」声。

拦在正门的警员用盾牌全数挡住女子的刀砍，同一时间，至少两名警员不动声色从后门进入店舖，前后包抄，一拥而上，将女子按压在地上制服。

警方表示，于凌晨0时14分接获报案。初步调查相信，该名女顾客在餐厅付款时遇到问题，随后情绪失控，取出利器挥舞。事件中无人受伤，该名女子事后被送往北区医院进行心理及身体检查。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
12小时前
《寻秦记》上映两日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
社会
10小时前
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
00:57
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
影视圈
6小时前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
18小时前
六旬投资公司老板失踪 最后现身薄扶林水塘 救援人员通宵搜索
突发
4小时前
《新扎师兄》男星女儿万千宠爱 带星级运动员男友返屋企 富贵爸爸一反应证已融入家中
《新扎师兄》男星女儿万千宠爱 带星级运动员男友返屋企 富贵爸爸一反应证已融入家中
影视圈
6小时前
东张西望｜人妻港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
东张西望｜人妻港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
影视圈
6小时前
90年代爆红天后退隐28年 罕现身离奇撞样62岁金像影后 转当运动导师鬼才老公唔畀复出
90年代爆红天后退隐28年 罕现身离奇撞样62岁金像影后 转当运动导师鬼才老公唔畀复出
影视圈
12小时前
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
饮食
10小时前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
13小时前