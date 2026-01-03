上水牛杂店付款纠纷变持刀对峙 女顾客狂砍警盾被捕送院

上水发生惊心持刀对峙事件。今日（3日）凌晨时分，龙琛路一间牛杂店内，一名戴黑色口罩的女顾客疑因付款问题与店方争执，竟先后挥舞剪刀及利刀，更在群警包围下疯狂砍向警盾。警员最终合力将其制服，案件列作「发现疑似精神紊乱人士」处理。

根据网上流传的两段片段，现场为龙琛路33号地下一间牛杂店。首段影片显示，一名黑口罩女子情绪激动，手持长剪刀隔著玻璃窗指向多名警员。

另一段片段在牛杂店的大门，该女子已换上一把长利刀，现场有多名警员全副武装，穿上头盔、防刺背心及手持圆盾戒备，气氛紧张。警员不断劝喻女子放下利刀，惟女子充耳不闻，其后警员打开店门硬闯，女子见状举刀，且多次猛力砍向警员手中的盾牌。现场目击者见状惊呼连连，不断发出「哗、哗」声。

拦在正门的警员用盾牌全数挡住女子的刀砍，同一时间，至少两名警员不动声色从后门进入店舖，前后包抄，一拥而上，将女子按压在地上制服。

警方表示，于凌晨0时14分接获报案。初步调查相信，该名女顾客在餐厅付款时遇到问题，随后情绪失控，取出利器挥舞。事件中无人受伤，该名女子事后被送往北区医院进行心理及身体检查。