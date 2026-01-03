Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丽瑶邨单位起火酿4伤包括疑心脏病发 、逾百住客疏散 疑内地手机充电短路肇祸　

葵涌发生火警。昨日（2日）晚上11时15分，警方接获报案，指丽瑶邨富瑶楼13楼一个单位的客厅突发起火，消防接报后迅速赶抵，出动一条喉及一队烟帽队进行灌救，约14分钟后成功将火熄灭。事件中约200名住客紧急疏散，4人受伤送院，其中一包括一名女子疑疏散时心脏病发晕倒。

从网上流传照片可见，肇事单位内冒出烈火与滚滚浓烟，惊动整座大厦，有目击者更吓得惊呼「Holy shxt」。事后单位事后外墙严重熏黑，屋内满目疮痍。起火单位69岁女户主事后戴上口罩，一脸余悸在担架床上。她透露，事发时独自在客厅，正为一部内地牌子的手机充电，仅仅「叉了三、两个字（15分钟）」后前往洗手间，未几便发现手机起火，火势一发不可收拾「烧埋间屋」。由于手机已被焚毁，她只能仓皇逃出求助邻居报警。

火警发生时，有超过一百名住客紧急疏散，在寒夜中逃往楼下暂避，且因正值夜深，许多人都身穿睡衣睡裤和拖鞋，甚至带备大毛巾御寒。伤者中包括吸入浓烟不适者，亦有一名年约50岁女住客于逃生期间怀疑受惊导致心脏病发，落楼后支撑不住倒卧地上。现场见到有男伤者赤足坐在轮椅上等候救护。

消防初步调查相信火警由手机充电引起，起火原因并无可疑。

