丽瑶邨单位起火酿4伤包括疑心脏病发 逾百住客疏散 内地手机充电短路肇祸　

突发
更新时间：00:05 2026-01-03 HKT
发布时间：00:05 2026-01-03 HKT

葵涌发生火警。昨日（2日）晚上11时15分，警方接获报案，指丽瑶邨富瑶楼13楼一个单位的客厅突发起火，消防接报后迅速赶抵，出动一条喉及一队烟帽队进行灌救，约14分钟后成功将火熄灭。事件中约150名住客紧急疏散，4人受伤送院，一只猫咪死亡。

69岁女户主左脚脚踭烧伤

从网上流传照片可见，肇事单位内冒出熊熊火光与滚滚浓烟，惊动整座大厦，有目击者更吓得惊呼「Holy shxt」。事后单位事后外墙严重熏黑。起火单位69岁女户主左脚脚踭烧伤，她戴上口罩一脸余悸由担架床送上救护车。她透露，事发时独自在客厅，正为一部内地牌子的手机充电，仅仅「叉了三、两个字（15分钟）」后前往洗手间，未几便发现充电器起火，火势一发不可收拾「烧埋间屋」。由于手机已被焚毁，她只能仓皇逃出求助邻居报警。

事件中有一只猫死亡

除女户主外，另有三人不适，包括一名76岁男子、一名42岁男子和一名59岁女子。其中59岁女子疑似疏散时心脏病发，体力不支倒在地上，需由救护员治理。四人同送玛嘉烈医院治理。另有一只猫不幸去世。

火警发生时，有超过一百名住客紧急疏散，在寒夜中逃往楼下暂避，且因正值夜深，许多人都身穿睡衣睡裤和拖鞋，甚至带备大毛巾御寒。现场见到有男伤者赤足坐在轮椅上等候救护。

消防初步调查相信火警由手机充电引起，起火原因并无可疑。

