六旬投资公司老板薄扶林水塘失踪4日 救援人员通宵搜索今晨寻回送院

突发
更新时间：10:09 2026-01-03 HKT
发布时间：23:18 2026-01-02 HKT

一名六旬投资公司老板周二（12月30日）起失去踪影，其女友担心发生意外于是报警。据了解，事主当日下午前往薄扶林水塘，之后音讯全无，搜救人员今日（1月2日）到现场一带进行搜索，消防一度派出潜水车，飞行服务队亦派出直升机到场协助，经通宵搜索，今（3日）早上7时许，政府飞行服务队人员在薄扶林水塘寻回其踪影，将他送往东区医院治理。

消息指，事主姓李，60岁，为一名投资公司老板，其43岁姓张女友居于内地，每两个月会来港一次与他见面。张女最后一次与男友见面是在周二上午11时50分，当时李男离开住所，声称要处理事务，并相约她同日下午5时在金钟太古广场见面。不过，至下午3时左右，她突然收到男友短讯，要将见面日子改为翌日早上10时，之后对方便失去联络。

警方周五（1月2日）派员连同飞行服务队、消防及民安队到薄扶林水塘一带进行通宵搜救，至周六凌晨，有多辆消防车停在薄扶林水塘道。蔡楚辉摄
张女按相约时间到达金钟太古广场，惟男友一直没有出现，于是四出寻找但没有发现，只能报警求助。警方翻查闭路电视，发现李男周二下午近1时进入薄扶林水塘，警方昨日（1月2日）派员连同飞行服务队、消防及民安队到薄扶林水塘一带进行通宵搜救。

