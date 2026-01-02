警方打击荃湾非法电动单车 两星期内拘8男

荃湾警区由2025年12月21日至今日（1月2日），一连两星期区内执法，打击非法使用电动可移动工具的违例罪行，确保道路安全和守法意识，以保障市民大众安全。行动中，人员拘捕5名本地男子与3名非华裔男子（17至70岁），怀疑非法驾驶电动车辆。

他们分别涉嫌「驾驶时没有有效驾驶执照」、「驾驶未获发牌车辆」、「没有第三者保险而使用车辆」、「驾驶时没有戴上认可防护头盔」及「在行人路上驾驶电单车」被捕。所有被捕人已获准保释候查，须于一月下旬向警方报到。

行动中，人员拘捕5名本地男子与3名非华裔男子（17至70岁）。警方图片

警方提醒，违例泊车除影响其他道路使用者外，更有可能导致交通意外，危害行人及道路使用者安全。警方呼吁驾驶人士切勿因一时之便，违例停泊车辆。

电动可移动工具不宜与一般汽车共同于路面上使用，亦不适合于行人道或单车径上使用。任何人在道路、行人路及单车径上使用未经登记及领牌的电动可移动工具，可能违反香港法例第374章《道路交通条例》及其他相关法例，一经定罪，最高刑罚为罚款1万元及监禁12个月。