大埔那打素医院七旬女病人失踪逾两日 警方发布更多资料吁市民留意

大埔那打素医院周三（12月31日）表示，一名70岁女病人于早上约10时15分，在未有通知病房职员的情况下，擅自离开内科病房。院方遍寻不获，遂即时联络病人家属及报警求助。至今日（1月2日），该名女病人仍然失踪，警方发布更多失踪者资料及其容貌照片，呼吁市民提供消息。

失踪女子擅离医院时未有著鞋

警方表示，失踪70岁女子名为陈伟艳，她身高约1.65米，瘦身材，圆面型，黄皮肤及蓄短曲黑发。她最后露面时身穿黑色长袖上衣、黑色格仔长裤、白色袜子及没有穿鞋。

警方公布失踪女子最后露面相片，显示其离开医院时未有著鞋。警方图片

警方呼吁，任何人如有该失踪女子的消息或曾见过她，请致电3661 1176或5239 7701或电邮至[email protected]与新界南总区失踪人口调查组，或与任何一间警署联络。

医院早前强调，非常重视事件，会全力配合警方的搜索行动。院方已透过早期事故通报系统向医院管理局总办事处报告事件，并呼吁公众人士若发现病人，请马上通知警方或致电医院热线电话2689 2002。

失踪70岁女子名为陈伟艳。警方图片

医院早前强调，非常重视事件，会全力配合警方的搜索行动。资料图片