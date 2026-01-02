乐华南邨谋杀案│女死者父亲首开腔：「希望尽快揾到凶手 为佢沉冤得雪」　

牛头角乐华南邨于周二（30日）揭发谋杀案，35岁姓谭本地女子惨遭杀害，更被藏尸于喜华楼单位内的床褥与床架之间，警方正追缉她拍拖约半年的非华裔男友。谭女父亲今（2日）早上在秀茂坪住所接受《星岛头条网》访问，大赞女儿好乖女，孝顺父母，对于女儿惨被施毒手感悲痛，「我好锡佢，希望警方尽快拉到凶手，令佢沉冤得雪。」

谭父受访坦言希望尽快拉到真凶，为爱女沉冤得雪。杨伟亨摄

谭父指家人从未见过女儿男友，亦不知道他俩怎样认识。他说女儿去年初在酒店工作，负责执房，直至同年6月辞工，「佢话好辛苦，顶唔顺，之后一直冇做嘢。」本来2026年1月会到另外一间酒店返新工，展开新的一页，「但点知返唔到。」谭父坦言希望警方能尽快揾到凶手。

相关新闻：乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友

相关新闻：乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚

谈到爱女性格，谭父大赞女儿「真系好乖女，好斯文，同人讲嘢都会礼貌讲『唔好意思，唔该晒』。爸爸好锡佢，佢对父母都好孝顺。」谭女还有一名哥哥，但已婚搬出，只得谭女与父母同住，如今家中只剩两老。

谭父忆述28日当日女儿在家执拾，其后向母亲表示要外出，「佢同妈咪讲唔好锁门，我一阵间就返。」结果29日清晨5时许，谭母发现女儿仍未回家，致电又联络不上，担心下报警求助。谭父叹谓：「点知一去冇回头！」对于女儿突然离世，谭父坦言「感到悲伤 」，希望尽快拉到凶手。

案情透露，谭女本身家住秀茂坪区，消息称她与涉案的非华裔男友只拍拖半年，却感情生变闹分手。她于周日12月28日曾告知家人，会到男友的乐华南邨住所收拾自己的财物，再返回家中。讵料谭女一去不返，至29日清晨5时30分，其67岁母亲发现她仍未归家，尝试联络亦不果，遂于当晚报案求助。

至30日凌晨，警方联同消防前往谭女男友的喜华楼单位，破门入屋调查，最终搜查至同日早上揭发命案，在床架内发现女死者遗体。涉案单位推断是案发第一现场，但由于现场没有打斗痕迹和血迹，警方相信有人曾处理过现场，包括清理血迹、证物及凶器。警方亦在大厦楼层及垃圾房内，找到死者的身份证明文件，以及怀疑与案件有关衣物。

警方将案件列作谋杀，锁定女死者的非华裔男友与案件有关，正追缉其下落，并调查其行凶动机。另外，警员在单位内发现3狗及1猫的尸体，怀疑是他们所养的宠物惨被杀害，正调查牠们的死因。案件交由东九龙总区重案组第二队跟进。

相关新闻：警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子