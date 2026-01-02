Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│葵涌货柜物流中心停车场 44岁男司机车内烧炭亡

突发
更新时间：09:15 2026-01-02 HKT
发布时间：09:15 2026-01-02 HKT

今(2日)早上8时14分，葵涌货柜码头亚洲货柜物流中心，职员发现在停车场内一部私家车的司机昏倒座位上，报警求助，救护员接报到场，经检验后证实男司机当场不治。警方经调查后，初步怀疑是车内烧炭自杀案，现场没有遗书。

亚洲货柜物流中心停车场一名男司机烧炭亡。刘汉权摄
亚洲货柜物流中心停车场一名男司机烧炭亡。刘汉权摄

据悉，死者姓林（44岁），是一间物流公司的负责人，公司有数千万欠债，死亡原因仍有待调查，案件由青衣警区军装巡逻第二小队跟进。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
22小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
13小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
17小时前
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突发
14小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
22小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案│眼镜店男经理疑因感情纠纷割女视光师颈后自残 涉伤人被捕
突发
12分钟前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
19小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
16小时前
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
3小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
2026-01-01 12:00 HKT