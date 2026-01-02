珍惜生命│葵涌货柜物流中心停车场 44岁男司机车内烧炭亡

今(2日)早上8时14分，葵涌货柜码头亚洲货柜物流中心，职员发现在停车场内一部私家车的司机昏倒座位上，报警求助，救护员接报到场，经检验后证实男司机当场不治。警方经调查后，初步怀疑是车内烧炭自杀案，现场没有遗书。

亚洲货柜物流中心停车场一名男司机烧炭亡。刘汉权摄

据悉，死者姓林（44岁），是一间物流公司的负责人，公司有数千万欠债，死亡原因仍有待调查，案件由青衣警区军装巡逻第二小队跟进。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk