观滨女童欺凌｜13岁女被捕 遇袭15岁少女送院 警：严厉谴责暴力罪案

突发
更新时间：21:18 2026-01-01 HKT
发布时间：19:57 2026-01-01 HKT

观塘海滨今日（1月1日）元旦凌晨，一名露膊女「起飞脚」、掌掴兼扯头发袭击另一女子，然而围观者无一人劝阻，大部分起哄甚至叫「继续打啦」，片段在社交平台疯传后引起哗然。警方经调查后，揭发片中两女均未成年，并以袭击致造成身体伤害，拘捕施袭的年仅13岁女童。警方又强调，严厉谴责暴力罪案，对任何形式暴力都一直零容忍。

警方表示，今日凌晨2时59分接报，指两名女子因琐事争执，其中一女子怀疑以手脚袭击对方。警员接报到场，经初步调查，拘捕涉案13岁女童，并案件列袭击致造成身体伤害，由观塘警区刑事调查队第七队跟进。至于受害15岁少女则颈、脚受伤，清醒被送往联合医院治理。

相关报道：观滨元旦少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打｜Juicy叮

警方强调，严厉谴责暴力罪案，警方对任何形式的暴力都一直采取零容忍态度，会采取一切行动将犯人绳之于法。袭击致造成身体伤害是一项严重罪行，一经定罪，可被判终监3年，市民切勿以身试法。

片段可见，当时大批青年围着两女子「食花生」，其后涉案女童用力踢向受害女子，怒斥：「无下次？你上次都话无下次㖞！要畀几多下次你呀！再整X我？」受害女子未有反驳，涉案女童因而得势不饶人，用力掌掴对方。

另一片段显示，受害女子转身打算离开之际，涉案女童更从后「起飞脚」踢向对方背脊，甚至出手扯头发。过程中，大批围观青年或是用手机拍摄，或是大喊「𡁻佢」、「继续打啦」等起哄，亦有人将口罩递给涉案女童遮挡容貌，未见有人劝架。

