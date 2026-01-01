Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油麻地除夕夺命车祸｜两局长向离世女工致哀 强调会尽力协助遗属

突发
更新时间：16:07 2026-01-01 HKT
发布时间：16:07 2026-01-01 HKT

油麻地57岁食环署街道清洁女工李海英，昨日（12月31日）除夕夜在果栏对开遭重型货车撞毙。环境及生态局局长谢展寰及公务员事务局局长杨何蓓茵，今日（1月1日）先后向遗属致慰问，强调会尽力协助。

​谢展寰表示，深切哀悼食环署二级工人李海英逝世：「我代表环境及生态局向李海英的家人致以深切慰问，我们会为她的家人提供一切适切的支援及协助。」

另外，杨何蓓茵亦对李海英不幸离世致哀，并向其家人致以最深切慰问，强调公务员事务局已经与食环署联络，尽力协助她的家人渡过这悲痛及艰难的时刻。

事发于昨日除夕晚上7时57分，一名65岁男子驾驶一辆重型货车沿窝打老道左转至渡船街，当驶至窝打老道与渡船街交界时，据报撞倒及辗过57岁清洁女工。女工头部重创，昏迷被送往广华医院抢救，惜于晚上8时18分被证实死亡。

涉案重型货车司机目前涉嫌危险驾驶导致他人死亡被捕，西九龙总区交通部特别调查队正跟进调查案件。警方呼吁，任何人如目睹意外发生或有资料提供，请致电3661 9023或3661 9000与调查人员联络。

