天水围血案│眼镜店男经理疑因感情纠纷割女视光师颈后自残 涉伤人被捕

突发
更新时间：12:36 2026-01-02 HKT
发布时间：14:00 2026-01-01 HKT

天水围天耀广场一眼镜舖12月31日发生割颈伤人案！一对男女职员被发现在反锁验光室内昏迷，2人颈部均有刀伤，送院抢救后情况危殆。警方经调查后相信有人向女同事施袭后，再割颈自残，警方初步怀疑涉及感情纠纷，男职员涉伤人被捕。

眼镜店上午暂停营业。梁国峰摄

受伤的27岁姓苏女事主和31岁姓黄男事主分别为视光师及店舖销售经理，二人颈部均有割伤，昏迷被送往屯门医院抢救，至1月1日，黄男伤势转为严重，苏女仍危殆。暂时未适合录取口供。

据了解，男女伤者在眼镜舖工作多年，互相认识。在其他同事眼中他们关系正常，二人亦没有向家人及朋友提及过对方。警方根据现场环境及二人的伤势推测，怀疑女伤者是被人袭击割颈，男伤者则是割颈自残。

消息指，12月31日下午约1时半左右，黄男当天休假，突然返回店舖，著苏女进入验光室倾谈。苏女进入后，房门随即被关上及反锁。店内另一位男职员（即报案人）当时正忙于接待顾客，约1时30分听到验光室内传出一次尖叫声，但因未闻其他异声，而且顾客众多，未有即时理会。

直至20分钟后，店内突然传出苏女高声呼救及要求报警，黄男则回应称「两人无事」。男职员上前尝试开门未果，随即报警求助。警方及消防接报后到场，消防员破门进入验光室，发现苏女半昏迷仰卧地上，右颈8厘米被割伤、左前臂及掌心均有血迹；黄男右颈有1.7厘米刀伤，昏迷半压在苏女身上，两人均送往屯门医院深切治疗部抢救。警方现场检获一把沾血的水果刀，初步调查相信事件可能涉及感情纠纷。

相关新闻：天水围眼镜舖男女职员颈有刀伤 被困士多房昏迷不醒

 

