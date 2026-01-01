Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元旦｜深圳湾口岸凌晨2时人流高峰 周深演唱会内地观众：跨年第一首歌就要走

突发
更新时间：05:20 2026-01-01 HKT
发布时间：05:20 2026-01-01 HKT

除夕夜（2025年12月31日）香港多处均有跨年除夕倒数庆祝活动，人潮散去令街道及交通工具上人头涌涌，其中接驳内地的深圳湾口岸首度通宵运行，方便民众穿梭两地。记者现场所见，至周四（1日）凌晨二时左右，口岸人流渐达高峰，有不少内地居民在港参加倒数或看过演唱会后，纷纷漏夜过关北上，有的返回深圳的家，有的入住酒店继续旅程。

元旦凌晨近二时，刚从香港过了深圳湾口岸的萧小姐表示，居于深圳的她昨日（31日）专程来港，到西九启德体育园听周深演唱会，但为了赶过关，她听完跨年第一首歌后，便要马上离场，「因为怕散场时人流太多和封路，有些（没有提早离场）朋友至今仍未行出个会场」。她说，昨日到港看电影《寻秦记》，在港逗留了一晚，而观看周深演唱会是朋友临时邀请，故订不到酒店房间再留一晚。

王小姐对深圳湾口岸特别安排于元旦通宵运作大感满意，多次向记者说「感谢」，称有了这安排，她明年也会来港度除夕。

香港居民陈小姐称，由于香港今年除夕无烟汇演，加上考虑到内地消费较廉宜，都昨日回了深圳消费，去了深圳海上世界，由于明日要返学，故通宵通过回港。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
5小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
突发
8小时前
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
生活百科
12小时前
除夕倒数2026︱中环跨年倒数光影汇演 国际殿堂级组合Air Supply压轴登场掀高潮
02:07
除夕倒数2026︱中环跨年倒数光影汇演 8大厦投射倒数时钟喜迎2026年
社会
7小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
14小时前
李龙基被爆分手后除夕首现身 能力范围内经济助王青霞 对爱情彻底失望︰开心活埋呢几年算啦
09:02
李龙基被爆分手后除夕首现身 能力范围内经济助王青霞 对爱情彻底失望︰开心活埋呢几年算啦
影视圈
8小时前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
16小时前
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
影视圈
14小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间都开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
16小时前
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
影视圈
12小时前