元旦｜深圳湾口岸凌晨2时人流高峰 周深演唱会内地观众：跨年第一首歌就要走

除夕夜（2025年12月31日）香港多处均有跨年除夕倒数庆祝活动，人潮散去令街道及交通工具上人头涌涌，其中接驳内地的深圳湾口岸首度通宵运行，方便民众穿梭两地。记者现场所见，至周四（1日）凌晨二时左右，口岸人流渐达高峰，有不少内地居民在港参加倒数或看过演唱会后，纷纷漏夜过关北上，有的返回深圳的家，有的入住酒店继续旅程。

元旦凌晨近二时，刚从香港过了深圳湾口岸的萧小姐表示，居于深圳的她昨日（31日）专程来港，到西九启德体育园听周深演唱会，但为了赶过关，她听完跨年第一首歌后，便要马上离场，「因为怕散场时人流太多和封路，有些（没有提早离场）朋友至今仍未行出个会场」。她说，昨日到港看电影《寻秦记》，在港逗留了一晚，而观看周深演唱会是朋友临时邀请，故订不到酒店房间再留一晚。

王小姐对深圳湾口岸特别安排于元旦通宵运作大感满意，多次向记者说「感谢」，称有了这安排，她明年也会来港度除夕。

香港居民陈小姐称，由于香港今年除夕无烟汇演，加上考虑到内地消费较廉宜，都昨日回了深圳消费，去了深圳海上世界，由于明日要返学，故通宵通过回港。