元旦凌晨第一撞 观塘的士撼巴士再扫铁栏电单车 1人送院
更新时间：01:17 2026-01-01 HKT
发布时间：01:17 2026-01-01 HKT
发布时间：01:17 2026-01-01 HKT
2026年元旦伊始，本港发生首宗较严重的交通意外。今日（1日）凌晨零时15分左右，即踏入新年后仅15分钟，观塘发生一宗涉及的士、巴士及电单车的三车撞击意外，导致一名司机受伤送院。
现场为观塘消防局对开回旋处。据悉，当时一辆的士行驶至上址时，怀疑与一辆巴士发生碰撞。的士随即失控，猛烈撞向消防局外的行人路铁栏，期间更波及一辆停泊或行经该处的电单车。
意外后的士车头严重损毁，零件散落一地。的士司机在事故中受轻伤，清醒由救护车送往医院治理。警员事后封锁部分路段，正调查意外是否涉及冲灯或转线违规。
最Hit
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
2025-12-30 22:40 HKT
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
2025-12-30 15:46 HKT
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
2025-12-30 19:25 HKT