元旦凌晨第一撞　观塘的士撼巴士再扫铁栏电单车  1人送院

2026年元旦伊始，本港发生首宗较严重的交通意外。今日（1日）凌晨零时15分左右，即踏入新年后仅15分钟，观塘发生一宗涉及的士、巴士及电单车的三车撞击意外，导致一名司机受伤送院。

现场为观塘消防局对开回旋处。据悉，当时一辆的士行驶至上址时，怀疑与一辆巴士发生碰撞。的士随即失控，猛烈撞向消防局外的行人路铁栏，期间更波及一辆停泊或行经该处的电单车。

网上图片

意外后的士车头严重损毁，零件散落一地。的士司机在事故中受轻伤，清醒由救护车送往医院治理。警员事后封锁部分路段，正调查意外是否涉及冲灯或转线违规。