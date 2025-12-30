Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026元旦BB｜中大医院男婴零时零分抢闸出世 公立医院诞5元旦B

更新时间：00:19 2026-01-01 HKT
发布时间：00:19 2026-01-01 HKT

踏入2026年，首名元旦婴儿在中大医院于凌晨零时零分顺产出生，为男婴，重约3.2公斤，为父母的第一胎。 中大医院祝愿小朋友身体健康、快高长大，一家生活愉快。

公立医院方面，一名女婴于零时2分，在基督教联合医院出生，重3.025公斤；一名男婴于零时6分，在广华医院顺产出生，是父母的第三胎。

此外，一名女婴在东区尤德夫人那打素医院于零时08分出世，重3.725公斤；一名男婴在屯门医院于零时15分出世，重3.59公斤；一名女婴在广华医院于零时30分出世，重3.06公斤。

换言之，在踏入元旦的一个小时内，本港已共有6名婴孩诞生，其中5名在公立医院出世。

 

