油麻地除夕夺命车祸｜女死者为食环署二级工人 当时正运送垃圾 署长深表哀痛

油麻地今日（31日）发生夺命车祸，一名清洁女工遭重型货车撞毙。食环署证实女事主生前隶属油尖区环境衞生办事处，主要负责街道清洁工作。食环署署长吴文杰对二级工人离世深表哀痛，并向其家属致以最深切慰问。

相关新闻 : 油麻地除夕夺命车祸 清洁女工挨重型货车撞毙 现场遗手推车手套

食环署表示，女事主为57岁李海英，今日晚上在油麻地广东道一带进行街道清洁工作，在运送垃圾至窝打老道与渡船街交界途中，遭一辆货车撞倒，送院后证实不治。

食环署署长吴文杰对二级工人李海英离世深表哀痛，并向其家属致以最深切慰问，指李海英在食环署服务超过9年，一直辛勤工作及坚守岗位，竭诚服务市民，「对于痛失这位尽忠职守的同事，我感到十分难过和惋惜，并代表部门所有同事向其家人致以最深切慰问。」



食环署会继续与李海英的家人保持紧密联系，并提供一切适切的支援及协助，帮助他们渡过艰难的时刻。