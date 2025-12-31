东盟驻港总领事联红十字会办捐血活动 陈子达亲自参与彰显海关关怀社区

为支援香港从大埔火灾中复原，东盟成员国驻港总领事及香港红十字会于12月29日联合发起为期三日的捐血活动。海关关长陈子达出席开幕仪式，并亲自参与捐血，彰显香港海关对社区关怀的承担。

陈子达在致辞中向受灾民众及其家属致以最深切慰问。他指出，捐血是最直接、最具体、也是最能体现仁爱精神的方式，能在艰难时刻传递关怀与支持。他衷心感谢各东盟成员国驻港总领事及香港红十字会联合举办此次意义深远的公益活动。

他强调，香港海关作为守护社会的重要力量，肩负著保障社会安全、关怀有需要人士的使命与责任。本次活动生动诠释了服务大众不分国籍、职业与身份的普世价值。致辞后，陈子达以身作则参与捐血，以实际行动践行救助承诺。

此外，海关助理关长李建基亦亲自参与「成分捐血」，借此向大众推广此捐血方式，以及宣扬社会团结互助精神。