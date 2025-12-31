屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕

屯门扫管笏发生命案。今日（31日）下午4时许，警方接获一名男子报案，指早前在管翠路1号星堤的寓所内与妻子发生争执及打架，其后妻子跌倒房内，昏迷不醒。救援人员接报到场，发现女事主当场死亡，警方正调查事件。

报案人争执后到客厅睡觉 醒来才发现妻子死去

据了解，女死者为菲律宾籍人士，现年30岁，其丈夫是一名48岁法国籍男子，二人均持香港身份证。夫妻两人连同佣工同住于上述星堤10座的单位内，但佣工只会不定期在家中过夜。

警方到场调查。

现场为屯门扫管笏管翠路1号星堤。曾志恒摄

据知于周三（31日） 约下午一时，佣工离开案发住所，期后只剩下报案人及死者在单位内。期后报案人与死者因作息问题而发生口角，于争执后报案人便到客厅睡觉，留下死者独自于房间内休息。直至同日约下午四时，佣工与报案人一同打算进房间找死者时，发现房门因死者倒卧于房间的地上而被阻挡，于是报案。

警方及救护人员奉召到场，救护人员于现场证实死者已没有生命迹象。确实死因需要解剖方能确定，案件暂时列为「尸体发现案」，暂时未有人因这宗案件被捕。

但由于警方搜查案发单位期间，发现单位内藏有海洛英，因此报案人以「管有危险药物」被捕。案件交由屯门警区重案组第二队负责调查。