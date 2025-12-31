Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗朗屏邨中年汉登门求复合 挨前女友新欢擸武士刀狂斩

更新时间：19:54 2025-12-31 HKT
发布时间：16:46 2025-12-31 HKT

元朗发生伤人案。今日（31日）早上8时许，一名男子于朗屏邨贺屏楼的走廊大吵大闹，并用刀袭击另一男子。警方接报到场，发现一名47岁姓樊的男子头及手脚受伤，随即将案件列作「伤人」，又在施袭者的住所内检获一把长约1米的日本武士刀。

樊男清醒被送往屯门医院治理，警方正追缉在逃的43岁姓王男疑犯，案件交由元朗警区刑事调查队第四队跟进。据了解，二人因感情问题发生争执。

消息指，樊男与一名47岁姓洪女子拍拖两年，至今年11月，发现女友与一名43岁姓王男子出轨，只能忍痛分手。樊男一直念念不忘前女友，今早登门求复合，其间与洪女的姓王新男友发生争执。混乱间，王男在家中取出日本武士刀挥舞，多次砍向樊男。樊男前额、左膝、右手拇指、左脚大拇指均有刀伤，遇袭后坐在走廊待救，而施袭的王男则逃去无踪。

