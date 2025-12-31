Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

车Cam直击｜荃湾沙咀道婴儿车滑出马路 BB倒地遭巴士撞伤送院

突发
更新时间：16:13 2025-12-31 HKT
发布时间：16:13 2025-12-31 HKT

荃湾发生巴士撞婴儿车惊险意外。今日（31日）下午1时58分，一辆巴士沿沙咀道行驶，当驶至近大鸿辉中心对开时，一部婴儿车突然由滑出马路并向前倾倒，车上一名婴儿跌在地上，被巴士撞到。幸巴士即时煞停，未有将婴儿卷入车底。婴儿手脚擦伤，清醒被送往仁济医院治理。

网上流出事发车Cam片，片段显示当时一对男女带着婴儿车上的婴儿在巴士站候车，惟女方正在玩手机，并没有捉紧前方的婴儿车；而男子亦正望向后方，没有留意婴儿。未料婴儿车突然溜前滑出马路，婴儿由婴儿车跌出倒地。刚巧一辆巴士驶至撞到婴儿，车长立即扭軚并停车，幸没将婴儿卷入车底。

网民纷纷留言批评涉事父母，「BB老母玩手机」、「点做人老母㗎」、「E家好多做人哋妈妈，个个睇住手机，唔睇好自己小朋友」；又形容「吓到个心离一离」、「就算B冇事，都吓死个司机」。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
7小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
2025-12-30 15:46 HKT
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
21小时前
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
03:09
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
影视圈
6小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
16小时前
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
时事热话
5小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
17小时前
凶案现场未解封。梁国峰摄
乐华南邨谋杀案｜喜华楼藏尸单位续封锁 警重案组带板车上楼取证
突发
5小时前
西贡破边洲男子悬崖拍照跌落海 消防救起明显死亡
00:29
西贡破边洲21岁内地青年悬崖拍照堕海 消防救起明显死亡
突发
5小时前
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
影视圈
4小时前