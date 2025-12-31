车Cam直击｜荃湾沙咀道婴儿车滑出马路 BB倒地遭巴士撞伤送院

荃湾发生巴士撞婴儿车惊险意外。今日（31日）下午1时58分，一辆巴士沿沙咀道行驶，当驶至近大鸿辉中心对开时，一部婴儿车突然由滑出马路并向前倾倒，车上一名婴儿跌在地上，被巴士撞到。幸巴士即时煞停，未有将婴儿卷入车底。婴儿手脚擦伤，清醒被送往仁济医院治理。

网上流出事发车Cam片，片段显示当时一对男女带着婴儿车上的婴儿在巴士站候车，惟女方正在玩手机，并没有捉紧前方的婴儿车；而男子亦正望向后方，没有留意婴儿。未料婴儿车突然溜前滑出马路，婴儿由婴儿车跌出倒地。刚巧一辆巴士驶至撞到婴儿，车长立即扭軚并停车，幸没将婴儿卷入车底。

网民纷纷留言批评涉事父母，「BB老母玩手机」、「点做人老母㗎」、「E家好多做人哋妈妈，个个睇住手机，唔睇好自己小朋友」；又形容「吓到个心离一离」、「就算B冇事，都吓死个司机」。