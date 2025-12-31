Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

警元朗捣两毒品储存仓拘毒鸳鸯 检107公斤可卡因市值逾8000万元

突发
更新时间：15:31 2025-12-31 HKT
发布时间：15:31 2025-12-31 HKT

警方昨(30日)在元朗展开反毒品行动，捣破两个毒品储存仓库，检获约107公斤怀疑可卡因及约150克怀疑霹雳可卡因，市值超过8,000万元。行动中以「贩运危险药物」罪拘捕一对情侣，他们将暂控贩毒罪名，周五（1月2日）于屯门裁判法院提堂。

警方毒品调查科督察吴嘉炜讲述案情时表示，昨日31日下午，探员突击搜查元朗一间村屋，除发现一男一女疑犯，亦搜出10砖、每砖约重1公斤怀疑可卡因，以及约150克怀疑霹雳可卡因。 经深入调查后，探员押解该两名疑犯，到附近一间铁皮屋搜查，额外检获约97公斤怀疑可卡因。探员以贩运危险药物罪名，拘捕该对男女。

被捕男女为本地人，分别31及28岁，报称无业，为情侣关系，现正被警方扣查，稍后时间将被暂控有关贩毒既罪名，并于周五在屯门裁判法院提堂。

警方初步调查相信，有人受到贩毒集团金钱利诱，被招揽成为仓管，以及派送毒品的角色。另外，警方留意到贩毒集团今次刻意将毒品收藏于偏远地区，并利用村屋及铁皮屋较复杂的地形结构，企图掩人耳目，增加调查难度。但今次执法成果，正好将有关想法不攻自破。

警方强调，对于任何形式贩毒，均予以零容忍态度。毒品调查科继续以情报主导方式，打击一切贩毒行为，力求从源头堵截毒品，将毒贩一网打尽。

警方再次提醒市民，贩毒为极严重罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可判处 终身监禁及罚款五百万元，市民切勿以身试法。

 

 

