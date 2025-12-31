平安夜中港牌七人车荃湾行人过路处「U-turn」 内地司机涉危驾遭票控

一辆挂有中港牌的七人车于上周三（24日）平安夜，在荃湾杨屋道逆线行驶，更在行人绿灯期间无视过路人群，强行越过行人过路处的斑马线掉头。警方经调查后，票控一名53岁内地男司机涉嫌「危险驾驶」。

警方表示，留意到近日网上流传一段短片，显示一辆私家车于本月24日晚上，在荃湾杨屋道一处行人过路处怀疑违例掉头。新界南总区交通部人员主动对案件展开调查。人员经深入调查后，于今日（31日）票控一名53岁内地男司机涉嫌「危险驾驶」，事件中无人受伤。根据《道路交通条例》，干犯危险驾驶，最高可被判监禁3年、停牌最少6个月及罚款25,000元。

相关新闻：荃湾中港牌七人车逆线冲行人过路处「U-turn」 网民斥：送佢圣诞大礼

根据网上流传的片段，事发于上周三晚上约9时许。涉事的中港牌七人车在杨屋道近荃新天地2期对开逆线行驶，其间司机更强行将车驶入正有多人横过马路的行人过路处。现场多名途人见状大惊躲避，一名男途人愤而拍打七人车车身示警。司机却无视警告，继续在斑马线上冒险完成「U-turn」掉头，随后沿杨屋道往荃湾广场方向加速驶去。

片段流出后，网民纷纷谴责司机行为疯狂，指其「逆线走左一段距离」、「犯晒规，有病」，更有人直言应凭车牌报警，让警方送上一份「圣诞大礼」。有网民更揭发同一辆七人车早有前科，疑早前在薄扶林道行驶时，亦在路中「U-turn」掉头。