乐华南邨谋杀案｜喜华楼藏尸单位续封锁 警重案组上楼取证带走大量证物

牛头角乐华南邨于周二（30日）揭发命案，35岁姓谭本地女子惨遭杀害，更被藏尸于喜华楼单位内的床褥与床架之间，警方正追缉她拍拖约半年的非华裔男友。至今日（31日），案发现场未解封，警方在涉事楼层走廊两边拉起封锁线，有警员驻守继续搜证。重案组探员带同板车上楼搜证，政府化验所人员其后亦到场。在下午时分，调查人员亦在单位内检走大量证物。

现场的喜华楼单位为谭女男友的公屋寓所，面积约200多呎，屋内不设房间，只有简单梳化和床等家具。警方入屋揭发命案时，发现单位内并无电力供应，摆设凌乱，但无打斗痕迹。由于警方翻查大量闭路电视片段，确定谭女曾到喜华楼其男友的寓所，之后一直未离开大厦，人员经仔细搜查，最终揭发女死者的遗体被藏于床褥与床架之间，而且被紧紧包裹著，收藏隐闭。

女死者身体完整，经法医初步判断，她头部有多处由硬物造成钝挫伤口、双手及双脚有瘀伤。死亡时间初步推测为12月29日上午，但仍须剖尸作进一步确定。

谭女本身家住秀茂坪区，消息称她与涉案的非华裔男友只拍拖半年，却感情生变闹分手。她于周日（28日）曾告知家人，会到男友的乐华南邨住所收拾自己的财物，再返回家中。讵料谭女一去不返，至29日清晨5时30分，其67岁母亲发现她仍未归家，尝试联络亦不果，遂于当晚报案求助。据悉，由于谭女曾有自杀倾向，故警方接报后列作「高危人士失踪案」跟进。

周二凌晨，警方联同消防前往谭女男友的喜华楼单位，破门入屋调查，最终搜查至同日早上揭发命案，在床架内发现女死者遗体。涉案单位推断是案发第一现场，但由于现场没有打斗痕迹和血迹，警方相信有人曾处理过现场，包括清理血迹、证物及凶器。警方亦在大厦楼层及垃圾房内，找到死者的身份证明文件，以及怀疑与案件有关衣物。

警方将案件列作谋杀，销定女死者的非华裔男友与案件有关，正追缉其下落，并调查其行凶动机。另外，警员在单位内发现3狗及1猫的尸体，怀疑是他们所养的宠物惨被杀害，正调查牠们的死因。案件交由东九龙总区重案组第二队跟进。

