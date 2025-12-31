Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

秀茂坪晓光街停车场男堕楼亡　妻失联报警揭发悲剧

突发
更新时间：07:47 2025-12-31 HKT
发布时间：07:47 2025-12-31 HKT

秀茂坪发生堕楼命案。今日（31日）凌晨时分，一名62岁男子被发现倒卧在晓光街一停车场对开，经送院抢救后证实不治。警方初步相信事主由停车场高处堕下，正调查其轻生原因。

事发于今日凌晨3时55分，一名女子向警方报案，指与其62岁姓叶丈夫失去联络，担心其安全。救援人员接报后赶赴现场搜寻，最终在秀茂坪晓光街21号一个停车场对开地面发现事主。

当时叶男陷入昏迷，救护员随即将他送往基督教联合医院抢救，惜终告不治。警方在现场展开调查，初步相信事主由停车场其中一个楼层堕下。现场并未检获遗书，死因有待验尸后确定。

 

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

↓立即下载星岛头条App↓

