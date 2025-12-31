Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│秀茂坪晓光街停车场男堕楼亡 妻失联报警揭发悲剧

突发
更新时间：07:47 2025-12-31 HKT
发布时间：07:47 2025-12-31 HKT

秀茂坪发生堕楼命案。今日（31日）凌晨时分，一名男子被发现倒卧在晓光街一停车场对开，经送院抢救后证实不治。警方初步相信事主由停车场高处堕下，正调查其轻生原因。

事发于今日凌晨3时55分，一名女子向警方报案，指与其62岁姓蔡丈夫失去联络，担心其安全。救援人员接报后赶赴现场搜寻，最终在秀茂坪晓光街21号一个停车场对开地面发现事主。

当时叶男陷入昏迷，救护员随即将他送往基督教联合医院抢救，惜终告不治。警方在现场展开调查，初步相信事主由停车场其中一个楼层堕下。现场并未检获遗书，死因有待验尸后确定。据悉，事主有精神病纪录。

 

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
4小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
21小时前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
17小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
14小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
12小时前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
14小时前
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
03:09
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
影视圈
3小时前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
20小时前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
19小时前
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
时事热话
2025-12-30 11:11 HKT