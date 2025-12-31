上水生果店遇口罩快闪贼 「钱兜藏机关」幸保不失 店主：临近岁晚要警惕

上水龙琛路一间生果店近日险遭贼人光顾，一名戴口罩男子趁店员忙于搬货之际，企图伸手偷取挂在高处钱兜内的钞票，所幸店主早有防备，设有「机关」，令贼人无功而返。店主相信对方是惯犯，希望公开片段能警惕同业，防范岁晚盗窃。

事发于本周日（28日）早上约8时08分。根据店方公开的闭路电视片段显示，一名身穿深色上衣、浅色长裤并戴上口罩的男子，经过生果店门外时不断留意店内情况。大约20秒左右，当店员转身入内搬货、店面无人之际，口罩男从近处折返，快步行向生果店，并老练地拉下悬挂在门口的红色胶钱兜，企图抓走里面的钞票。当时街上有其他路人，口罩男可谓胆大包天。

然而，生果店早前为了防盗，特意用夹子夹住兜内的钞票，再用绳索将夹子固定在钱兜手柄上。贼人伸手一抓却发现钞票被绳索绊住，无法迅速取走。此时，店内人员发现异样，贼人见状随即弃手，慌忙逃离现场。

店主黎先生接受媒体访问表示，被盯上的钱兜内当时放有约一至两千元的散纸，包括十元、二十元及五十元面额。他形容该名男子年约30岁，动作纯熟，显然曾多次到场踩点观察。

店方事后已将片段上载至社交平台，并表示已经报案处理，希望能将贼人绳之于法。黎先生强调，临近岁晚，不少店舖生意繁忙且现金往来较多，呼吁其他商户加强警觉，避免成为贼人的目标。