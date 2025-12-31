Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

警破火炭工厦大型私烟仓 检逾$3100万货 疑趁圣诞新年假期大手供港

突发
海关税收罪案调查科人员于周二（30日）在火炭一带进行反私烟行动，行动中共检获约700万支未完税香烟，市值约 3150万元，应课税值约 2300万元，并拘捕1名报称司机的本地男子。

海关税收罪案调查科税收调查第一组调查主任李嘉霖交代案情指，海关人员在12月30日晚上时份于火炭区进行反私烟巡逻，于区内一栋工业大厦发现1名可疑男子正在由一个工厦单位内搬出一批可疑纸箱，经截查后发现共约60万支未完税香烟，海关人员随即将该名年龄为45岁嘅男子拘捕。海关人员其后再于该栋工业大厦的一个单位上再搜到约640万支未完税香烟。

于今次行动中，海关发现不法份子利用晚上时份，工业大厦嘅大部分租户离开后处理该批未完税香烟，企图降低被侦查的机会。而单位大约一千多呎，由两个工厦单位打通，属一个较具规模的私烟储存仓库。就现场检获的未完税香烟品牌，部份属在本港市场不常见牌子，包装外箱模仿正常托运出口嘅货物。

而且，海关人员在工厦单位内发现大量纸箱同埋包装物料，相信有人会将有关私烟重新包装、改换标签或外盒，伪装成正规产品后，再偷运出口至烟税远高于香港的海外国家或地区，借着巨额税差从中牟取利润。另外，工厦单位内亦有一部份本地常见的私烟牌子，不排除私烟集团在圣诞及新年长假期大量入货，准备供应本地巿场。海关相信已经成功堵截大量私烟流入巿场。

李嘉霖表示，海关会继续调查私烟的来源同去向，不排除有更多人被捕。

海关强调，将以全方位策略严厉打击各类私烟活动，包括走私、储存、分销及贩卖私烟，维护本港税收及公众健康。

海关重申，走私属严重罪行。《2025年控烟法例（修订）条例》系较早时通过，根据《应课税品条例》，任何人处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万港元及监禁7年。

市民可致电海关24小时热线1828 080，或透过举报罪案专用电邮账户或网上表格举报怀疑私烟活动。

 

