牛头角谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友

突发
更新时间：00:26 2025-12-31 HKT
发布时间：00:26 2025-12-31 HKT

牛头角乐华南邨周二（30日）晚揭发命案，一名35岁姓谭本地女子疑遇害死亡。警方周三凌晨交代案情，指29日晚上9时40分接获女死者67岁母亲报案，指女儿离开秀茂坪住所后便告失踪，经调查后，警方连同消防于30日凌晨前往女死者男友的牛头角乐华南邨喜华楼公屋单位，破门入屋调查，最终在床架内发现女死者遗体。案件现列谋杀，警方正追缉其拍拖约半年的非华裔男友。

涉案单位断电 尸体被包裹收藏隐闭  

东九龙总区刑事部署理高级警司黄奕隆表示，由于谭女有自杀倾向，警方接获其母报案后，将案件列高危失踪人士处理，并到谭女男友的公屋单位调查；而涉案公屋单位200多呎，属开放式单位，没有房间间隔，屋内只有简单梳化和床等家具，而当时单位内并无电力供应，摆设凌乱，但无打斗痕迹。

相关新闻：警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子

虽然第一次搜查并无发现，但经警方翻查大量闭路电视，发现女子一直没有离开过大厦，觉得可疑，于是再在单位内进行仔细搜查，最终发现女死者的遗体被藏于床褥与床架之间，而且被紧紧包裹著，收藏隐闭。

东九龙总区重案组第二队总督察苏志兵称，死者被发现时身体完整，但头部有多处由硬物造成伤口，双手、双脚和身上亦有瘀伤，法医相信死亡时间大约在29日早上，死因有待剖尸确定。

有人清洗血迹灭证  单位料案发第一现场

涉案单位推断是案发第一现场，但由于现场没有打斗痕迹和血迹，警方相信，有人曾处理过现场，包括清理血迹、证物及凶器。警方亦在大厦楼层及垃圾房内，找到死者的身份证明文件，以及怀疑与案件有关衣物。警方现销定一名持香港身份证非华裔男子，即女死者的男友，相信他与案件有关。警方正追查其行凶动机。

周二晚上多名警察到场调查。
周二晚上多名警察到场调查。

 

女死者疑与男友情海翻波遇害 案件列谋杀

据了解，死者与其男朋友拍拖约六个月。于本月28日，死者告知母亲，会到男朋友的住所收拾自己的财物并指会在收拾后返回家中。但至29日清晨5时30分，其母准备外出上班时发现女儿仍未返回家中，于是尝试联络女儿，但没有获得回复，遂担心其安全，于是报案。

接获报案后，警方前往女死者男朋友的住所后爆门进屋搜查，最终发现死者的尸体于床下，而单位内没有其他人。案件列为谋杀，暂交由东九龙总区重案组第二队负责调查。

相关新闻：牛头角命案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚

记者现场所见，大批警员昨日（30日）到乐华南邨调查，其间封锁喜华楼对出，又多次进出垃圾房，重点搜查了两个大型垃圾桶；鉴证科亦派出「CSI（罪案现场勘查）流动实验室」到场进行检测工作。现场消息指，涉案男子在案发后已潜逃东南亚国家。

早前消息称，35岁女事主早前与30多岁的男友感情亮起红灯闹分手，其后到男友位于牛头角乐华南邨的寓所执拾个人物品，惟她彻夜未归，家人亦未能与她联络，于是报警求助。警方到事主男友的寓所调查，发现多只宠物被杀害，其后经深入调查，发现事主倒卧油压床内，当场证实不治。

 

