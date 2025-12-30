牛头角命案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚

牛头角乐华南邨揭发命案，一名35岁女子死亡，案件更多内情曝光。消息指，女事主早前与男友情海翻波，对方疑因爱成恨「辣手摧花」，将她杀害后藏尸油压床内，其后更将多只饲养的宠物杀害。由于女事主失去联络，其家人担心发生意外于是报警，其后警方到事主男友的住所调查，始揭发命案。

据了解，事主为一名35岁女子，早前与30多岁的男友感情亮起红灯闹分手，其后到男友位于牛头角乐华南邨的寓所执拾个人物品，惟她彻夜未归，家人亦未能与她联络，于是报警求助。警方到事主男友的寓所调查，发现多只宠物被杀害，其后经深入调查，发现事主倒卧油压床内，当场证实不治。

大批警员今日（30日）到乐华南邨调查，其间封锁喜华楼对出，又多次进出垃圾房，鉴证科亦派出「CSI（罪案现场勘查）流动实验室」到场进行检测工作。现场消息指，涉案男子在案发后已潜逃东南亚国家。